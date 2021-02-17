В России резко взлетел трафик Clubhouse

В Yota с 8 по 15 февраля трафик в приложении вырос на 550%, по данным директора по маркетингу компании Дмитрия Рудских. В «Билайне» также отметили рост пользователей Clubhouse и пояснили, что пик был 14 февраля и составил + 72% по сравнению с предыдущим днем.

В Tele2 подтвердили увеличенный интерес к соцсети, но решили пока не прогнозировать, насколько постоянной окажется популярность Clubhouse. «Пока мы следим за реакцией клиентов на новый продукт, и решение о бесплатном доступе к Clubhouse будем принимать на основании спроса», — пояснили изданию в компании.

В МТС сообщили, что не исключают добавления новой голосовой платформы в тарифы и опции, где трафик на мессенджеры и соцсети не тарифицируется. В Yota объявили, что с 16 до 23 февраля не станут засчитывать трафик на Clubhouse. Напомним, приложение Clubhouse пока доступно только для устройств с iOS.

Накануне стало известно, что социальная сеть активно размещает вакансии в России. В Clubhouse ищут ведущих и модераторов комнат, стратегов по продвижению, комьюнити-менеджеров закрытых комнат.

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