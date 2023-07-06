Transcend представила SSD-накопители для работы с системами генеративного ИИ

Transcend представила специальные твердотельные накопители для работы с системами генеративного ИИ. Они оснащены функцией защиты от потери данных при внештатных ситуациях и двумя температурными режимами работы.

Тайваньский производитель комплектующих для ПК Transcend показал новые SSD-накопители, специально разработанные для систем генеративного искусственного интеллекта.

Новые накопители созданы для обработки больших объемов данных, выполнения высокопроизводительных задач и ресурсоемких приложений.

Устройства из серии UTE210T оснащены интерфейсом U.2, двумя температурными режимами работы (от -20 до +75 °C, от -40 до +85 °C) и системой защиты от потери данных в случаях экстренной потери питания.

Скорость чтения новых SSD составляет 7200 Мбайт/с, скорость записи – 6500 Мбайт/с.

Transcend пока не объявила дату релиза новых SSD и не назвала цену, по которой они будут продаваться.

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