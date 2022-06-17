В Москве появится сервис для оценки транспортной доступности новостроек

«МосТрансПроект», геосервис «2ГИС» и платформа поиска недвижимости «Циан» запустят в Москве сервис оценки транспортной доступности новостроек. Названия сервиса пока нет, но известно, что впервые будут учтены все виды общественного транспорта.

«Городской сервис покажет, какие новостройки имеют выгодное транспортное расположение, есть ли рядом школа или детский сад, "плюсы" инфраструктуры ЖК», — сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что впервые будут учтены все виды общественного транспорта. Для расчетов будут использованы данные партнеров.

Рейтинг будет дополнительно размещен на «Циан», таким образом планируется помогать людям в выборе квартир.

«Новый сервис будет мотивировать застройщиков к созданию удобных жилых комплексов с доступным общественным транспортом, парковками, безопасными дворами и развитой велоинфраструктурой», — считает глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.

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