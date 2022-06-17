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В Москве появится сервис для оценки транспортной доступности новостроек

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«МосТрансПроект», геосервис «2ГИС» и платформа поиска недвижимости «Циан» запустят в Москве сервис оценки транспортной доступности новостроек. Названия сервиса пока нет, но известно, что впервые будут учтены все виды общественного транспорта. 

В Москве появится сервис для оценки транспортной доступности новостроек

«Городской сервис покажет, какие новостройки имеют выгодное транспортное расположение, есть ли рядом школа или детский сад, "плюсы" инфраструктуры ЖК», — сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что впервые будут учтены все виды общественного транспорта. Для расчетов будут использованы данные партнеров.

Рейтинг будет дополнительно размещен на «Циан», таким образом планируется помогать людям в выборе квартир.

«Новый сервис будет мотивировать застройщиков к созданию удобных жилых комплексов с доступным общественным транспортом, парковками, безопасными дворами и развитой велоинфраструктурой», — считает глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Фото на обложке: Unsplash

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