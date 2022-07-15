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В городское приложение «Московский транспорт» интегрировали сервис аренды самокатов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В приложение «Московский транспорт» от Департамента транспорта Москвы интегрировали самокаты оператора «Юрент». Об этом говорится в совместном пресс-релизе департамента и кикшерингового сервиса.

Ранее функционал городского приложения был ограничен: пользователи могли только найти самокаты на карте и забронировать их, для оплаты нужно было переходить в отдельное приложение.

В городское приложение «Московский транспорт» интегрировали сервис аренды самокатов

С 14 июля в «Московском транспорте» доступен полный доступ к услугам «Юрент»: поиск электросамокатов на карте, бесплатное бронирование, оплата аренды и завершение поездки. Стоимость аренды при этом не изменится о останется такой же, как и через приложение «Юрент».

 

«Сотрудничество с "Юрент" — это первый пример глубокой технической интеграции с оператором кикшеринга <…>. C начала сезона пользователи построили в "Московском транспорте" 350 тыс. маршрутов с использование кикшеринга. Теперь они могут выбирать из всего разнообразия подходящий транспорт и, что особенно важно, привязывать банковские карты и оплачивать поездки на единой платформе», — сообщил руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.

В пресс-службе «Юрент» RB.RU сообщили, что после интеграции с «Московским транспортом» ожидают прироста числа пользователей. 

ЦОДД готов рассматривать для сотрудничества и другие сервисы, которые предоставляют услуги мобильности в Москве и технически готовы интегрироваться с MaaS-платформой.

Приложение «Московский транспорт» объединяет разные виды транспорта и позволяет строить сложные мультимодальные маршруты. Сейчас через приложение также можно найти самокаты от Whoosh и «Яндекса». 

Фото на обложке: «Юрент»

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