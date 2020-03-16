Названы безопасные для путешествий страны в период распространения коронавируса
Туристический сервис «Связной Трэвел» запустил проект «Карта безопасных путешествий». Там можно выбрать наиболее безопасные страны, куда можно отправиться в период распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.
На карте отображается специальная шкала, которая показывает количество людей, зараженных коронавирусом в каждой из стран. Пользователь может выбрать наиболее безопасное направление и сразу же купить туда авиабилет.
Рейтинг безопасности стран определяется из официального источника по количеству выявленных случаев с коронавирусом. Информация на «Карте безопасных путешествий» обновляется каждый час.
Наиболее безопасные страны для путешествий:
- Армения;
- Черногория;
- Казахстан;
- Киргизия;
- Албания;
- Мальта;
- Танзания;
- Мадагаскар;
- Сейшелы;
- Мьянма;
- Босния и Герцеговина;
- остров Маврикий.
На втором месте по наименьшему количеству зараженных коронавирусом стран — Латвия, Люксембург, Литва, Беларусь, Словакия, Венгрия, Болгария, Тунис, Марокко, Кипр, Турция, Иордания, Шри-Ланка, Камбоджа, Новая Зеландия и другие.
А в список наиболее опасных стран для путешествий с точки зрения заражения коронавирусом входят Иран, Китай, Южная Корея, Италия, Испания, Франция, Германия, Япония, Малайзия, Норвегия, Швеция, Великобритания, Бельгия и другие.
Фото: Unsplash
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