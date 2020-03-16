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Названы безопасные для путешествий страны в период распространения коронавируса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Туристический сервис «Связной Трэвел» запустил проект «Карта безопасных путешествий». Там можно выбрать наиболее безопасные страны, куда можно отправиться в период распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

Названы безопасные для путешествий страны в период распространения коронавируса

На карте отображается специальная шкала, которая показывает количество людей, зараженных коронавирусом в каждой из стран. Пользователь может выбрать наиболее безопасное направление и сразу же купить туда авиабилет.

Рейтинг безопасности стран определяется из официального источника по количеству выявленных случаев с коронавирусом. Информация на «Карте безопасных путешествий» обновляется каждый час.

Наиболее безопасные страны для путешествий:

  • Армения;
  • Черногория;
  • Казахстан;
  • Киргизия;
  • Албания;
  • Мальта;
  • Танзания;
  • Мадагаскар;
  • Сейшелы;
  • Мьянма;
  • Босния и Герцеговина;
  • остров Маврикий.

На втором месте по наименьшему количеству зараженных коронавирусом стран — Латвия, Люксембург, Литва, Беларусь, Словакия, Венгрия, Болгария, Тунис, Марокко, Кипр, Турция, Иордания, Шри-Ланка, Камбоджа, Новая Зеландия и другие.

А в список наиболее опасных стран для путешествий с точки зрения заражения коронавирусом входят Иран, Китай, Южная Корея, Италия, Испания, Франция, Германия, Япония, Малайзия, Норвегия, Швеция, Великобритания, Бельгия и другие.

Фото: Unsplash

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