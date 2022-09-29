После 21 сентября в России спрос на туристические виртуальные SIM-карты вырос втрое

После объявления о частичной мобилизации в России в трое вырос спрос на виртуальные туристические SIM-карты, а на eSIM для Казахстана — в сотни раз. Среди других приоритетных направлений выделяются Турция, ОАЭ, Белоруссия, Финляндия.

За последнюю неделю роуминговый трафик в Турции и Казахстане вырос на 25%, в ОАЭ, Белоруссии и Финляндии — на 10% и в пределах 5% — в Армении, Грузии и Египте, узнал «Коммерсантъ».

С 21 сентября также вырос спрос на серые SIM-карты на 50%. Такие симки можно подключить без паспорта и оформления сотового контакта на абонента. Новое регулирование оборота серых симок пока не оказало заметного эффекта, все еще есть возможности их приобрести, сказали эксперты.

Специалист iKS-Consulting Максим Савватин сомневается, что одномоментный резкий рост спроса на роуминг в соседних странах продлится долго, но прирост выручки от него прогнозирует на «десятки процентов».

В течение лета мобильные операторы ввели плату за подключение новой SIM-карты. «Мегафон» и Yota взимают за это 50 рублей. На такой же шаг с 21 июня пошли «Билайн», МТС — с 24 июня, а Tele2 — с 1 августа.

Себестоимость SIM-карты для оператора сейчас составляет около €0,8. Ранее сотовые компании брали эти затраты на себя, надеясь, окупить расходы во время долгосрочного предоставления услуг абоненту. К тому же, выросли в разы в том числе затраты на сами SIM-карты.

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