Россияне переориентировались на путешествия в страны Персидского залива, Азии и Африки

Российские туристы нашли замену европейским направлениям — страны Персидского залива, Азии и Африки. В этом году рекордное количество туров было куплено в ОАЭ и Египет.

Интерес россиян к ОАЭ, Мальдивам и Турции вырос на 25% в сравнении с прошлым годом, к Афирике — особенно Кении, ЮАР, Танзании и Занзибару — на 50%, к Таиланду — на 40-50%, сообщил РБК глава «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.



Представитель Anex Tour отметила снижение спроса на европейские направления еще в 2019 году, поэтому усложнение правил выдачи шенгенских виз практически не повлияло на рынок.

В «Арт-тур» также подтвердили снижение спроса на европейские направления по сравнению с прошлым годом. Хотя в августе-сентябре, после сообщения о возможном прекращении выдачи виз некоторыми странами, российские туристы стали активно бронировать туры в страны Европы.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) 13 сентября сообщила, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз. При этом Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия продолжают прием документов на оформление шенгенских виз, а Кипр оформляет национальную визу.

После сообщения АТОР в некоторых СМИ и Telegram-каналах возникли разночтения: сообщалось о том, что страны, которые продолжают принимать документы, будут выдавать только национальные визы.

Эксперт travel-сервиса «Купибилет» по просьбе RB.RU объяснила, что представляет собой национальная виза и как по ней путешествовать россиянам.

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