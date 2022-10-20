RB.RU представляет обновленную карту российского рынка TravelTech 2.0

Мы изучили технологичный сегмент туристической индустрии и собрали ключевых игроков TravelTech на одной интерактивной карте. Рассказываем подробней о ее сегментации, блоках и проектах, которые там представлены.

Эксперты прогнозируют, что после ухода из страны крупных международных компаний, таких как Booking и Airbnb, сервисы с высоким уровнем технологической готовности и возможностью предложить пользователям комплексные цифровые решения для планирования путешествий смогут занять максимальную долю рынка.

По данным аналитиков МТС, более трети общего объема рынка туризма в России приходится на цифровые сервисы.

RB.RU совместно с Комитетом по туризму города Москвы выпускает TravelTech Map — интерактивный гид по российским технологическим проектам в сфере туристической индустрии.

Содержание:

Путешественникам

Информационные порталы

Блок «Информационные порталы» делится на четыре раздела:

Отзовики и блог-платформы;

Онлайн-гиды;

Агрегаторы скидок;

Геолокационные сервисы.

Первый раздел включает в себя проекты, которые помогут путешественникам спланировать свою поездку на основе отзывов и рекомендаций других пользователей. «Отзовики и блог-платформы» представлены большим количеством интернет-блогов о поездках по России и миру, сайтами-агрегаторами отзывов об отелях и культурных объектах, а также различными медиа о путешествиях.

«Онлайн-гиды» — это приложения и сайты, где пользователь сможет ознакомиться с рекомендуемыми к посещению местами в определенном регионе, прослушать аудиоэкскурсию или даже создать собственный аудиогид.

«Агрегаторы скидок» генерируют выгодные предложения туров, авиабилетов или дают доступ к скидкам в ресторанах и других развлекательных местах.

Карта TravelTech

«Геолокационные сервисы» в России представлены двумя крупными компаниями — 2GIS и «Яндексом» — и помогут пользователю не потеряться во время поездок по стране.

Сервисы для бронирования

В «Сервисах для бронирования» мы собрали все проекты, с помощью которых пользователь сможет самостоятельно организовать поездку. Компании распределены по шести разделам:

Жилье;

Билеты;

Развлечения;

Все в одном;

Документы;

Экскурсии и туры.

В «Жилье» на одних платформах можно забронировать отель и гостиницу, а на других — убедиться, что выбрано самое выгодное предложение и цена.

В «Билетах» представлены не только метапоисковики авиабилетов (такие как «Авиасейлс» или «КупиБилет»), но и сервисы для покупок билетов на поезда РЖД и автобусы.

Чтобы путешественник всегда знал, чем ему заняться в поездке, мы добавили раздел «Развлечения», где собраны различные сервисы для покупки билетов на мероприятия, а также сервисы бронирования столиков в ресторанах и барах.

В раздел «Все в одном» попали проекты, которые совмещают в себе сразу несколько функций — то есть на одной платформе, например, можно купить билет, забронировать отель и узнать о том, куда можно сходить в регионе.

Многие посольства выдают туристическую визу только при наличии билета в страну. Именно эту проблему помогают решать проекты из раздела «Документы». Такие сервисы, как «Купитрип» или «Агент.ру», позволяют забронировать авиабилет (не покупая его) для получения визы.

В этот раздел мы также включили компании, которые позволяют оформить туристическую страховку полностью в онлайн-формате — Mafin, Cherehapa, «Полис 812» и другие.

В «Экскурсии и туры» не попали классические агрегаторы туров, которые предлагают провести неделю в отеле All Inclusive в Турции (такие компании ищите в разделе «Агрегаторы туров»). В этом разделе под «турами» подразумеваются различные активности — полет на вертолете, поход в горы, конная прогулка и так далее.

Шеринговые сервисы

Шеринговые сервисы — это преимущественно p2p-проекты, которые позволяют пользователям брать и сдавать в аренду жилье и транспорт. В блоке три раздела:

Жилье;

Авто;

Другой транспорт.

В раздел «Жилье» мы включили только p2p-проекты — среди них сервисы посуточной аренды жилья и бесконтактной аренды жилья.

«Авто» представлено как проектами p2p (например, RentRide и DaRenta), так и сервисами каршеринга и аренды автомобилей по подписке («Яндекс.Драйв», BelkaCar, «Делимобиль»).

В разделе «Другой транспорт» можно найти сервисы кикшеринга, аренды велосипедов и даже яхт.

Онлайн-тревел-агентства

«Онлайн-тревел-агентства» делятся на два блока — «Агрегаторы туров» и «Туроператоры». В первый вошли турагентства, которые генерируют предложения от разных операторов и позволяют выбрать наиболее выгодный вариант тура.

Карта TravelTech

«Туроператоры» — это компании, имеющие соответствующую лицензию и самостоятельно формирующие пакеты туристических услуг.

Ключевым требованием ко всем проектам на карте была возможность выбрать и приобрести тур полностью в онлайн-формате.

VIP-туризм

«VIP-туризм» — раздел, посвященный проектам, предлагающим бизнес и VIP туристические услуги. Здесь можно найти сервисы для бронирования джетов, программы лояльности и привилегий аэропортов и вокзалов и российские сети бизнес-залов.

Провайдерам

Отели

Блок «Провайдерам» в целом посвящен только b2b-проектам. В разделе «Отели» мы собрали компании, которые разрабатывают технологии для гостиничного бизнеса. Раздел в свою очередь делится на «Умное обслуживание» и «Системы управления и администрирования».

В «Системы управления и администрирования» вошли компании, которые предлагают сервисы для автоматизации управления отелями и гостиницами.

Такие программы позволяют управлять бронированием номеров и размещением гостей, принимать оплату на сайте, автоматически размещать предложения отелей на маркетплейсах.

«Умное обслуживание» включает в себя компании, которые разрабатывают различное интерактивное оборудование для отелей — киоски самопоселения, виртуального портье, электронного консьержа и так далее.

Туроператоры

Еще один b2b-раздел, где мы разместили проекты, разрабатывающие CRM-системы и системы автоматизации для туристических компаний. Также в «Туроператорах» можно найти инструменты для создания туров, сервисы для их подбора (для специалистов индустрии) и даже системы платежей.

Транспорт

В этом разделе можно найти различные инструменты для транспортного бизнеса, например:

Платформу электронной коммерции;

Сервис построения мультимодальных маршрутов;

Систему спутникового мониторинга;

Системы цифровизации, и другие.

Культурные объекты

Решения для культурных объектов представлены двумя разделами — «Билетными системами» и «Умным обслуживанием».

«Билетные системы» — это сервисы для автоматизации продаж, учета и контроля распространения билетов. Среди компаний, которые их разрабатывают, можно назвать TicketSoft, «Единое поле», InTickets и другие.

Карта TravelTech

В разделе «Умное обслуживание» некоторые компании дублируются с аналогичным разделом в решениях для отелей (например, если речь идет о разработке интерактивных киосков).

Однако в этом разделе делается особый упор на инструменты для музеев и экскурсий — например, интерактивные решения по indoor-навигации или приложение для трансляции речи гида.

Деловым туристам

Решения для деловых туристов разделены на два блока. Первый — «Организация поездки» включает в себя два раздела — «Управление поездками» и «Подготовка документов и учет расходов».

В «Управление поездками» вошли сервисы, которые позволяют в одном месте бронировать отели и билеты для командировок, согласовывать их с начальством и формировать соответствующие отчеты.

В «Подготовке документов» представлены сервисы, которые упрощают или автоматизируют работу с документами, связанными с командировками.

Второй блок называется «Поиск площадок для мероприятий, оборудования, поставщиков услуг» — в этом разделе представлены агрегаторы площадок Москвы для деловых мероприятий.

Если вы не попали на карту, то напишите нам на [email protected]. В письме укажите название компании, краткое описание, раздел, в который хотите попасть, и не забудьте приложить логотип проекта в формате svg, jpg или png.

Обложка: Петр Чирков/ Unsplash