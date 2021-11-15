Российские торговые центры попросили Путина признать их пострадавшей от COVID-19 отраслью

Союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана (объединяет порядка 500 ТРЦ) обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о господдержке из-за падения доходов на фоне COVID-19 и скорого повсеместного введения QR-кодов.

Подписантами письма, с копией которого ознакомился Forbes, стали более 100 торговых центров России.

Организация жалуется на возникшие в связи с ограничениями проблемы и указывает, что посещаемость ТЦ и выручка арендаторов после введения ограничений упала на 60-80%. Только в Москве за 11 дней локдауна торговые центры потеряли более 10 млрд рублей.

Авторы призвали Путина включить в список пострадавших от COVID-19 отраслей экономики «Аренду и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества» (ОКВЭД 68.20.21). Кроме того, они попросили о следующих мерах господдержки:

Отменить налог на имущество для торговых центров на время введения QR-кодов и других ограничений;

Вернуть торговым центрам уплаченные налоги за простой в 2020 и 2021 годах;

Заморозить выплаты процентов по кредитам торговых центров банкам с госучастием на время введения QR-кодов и других ограничений.

Эти меры должны помочь торговым центрам преодолеть кризис и сохранить рабочие места для 4 млн российских граждан.

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Фото на обложке: Unsplash