Покупки на маркетплейсах — новый способ отвлечься

Интерес россиян к онлайн-шопингу продолжает расти. 70% онлайн-покупателей совершают заказы преимущественно на маркетплейсах. Доля тех, кто проводит на них более четырёх часов в неделю, увеличилась с 35% до 40,4%, говорится в исследовании центра «Позиция». Почти каждый седьмой россиянин признался, что полностью перешёл на покупки в онлайне.

13,5% потребителей полностью перешли в онлайн

За период с апреля по сентябрь 2025 года интенсивность онлайн-шопинга заметно выросла. Если в марте-апреле 36% респондентов совершали более половины всех покупок через интернет, то к осени показатель достиг почти 48%.

13,5% опрошенных заявили, что теперь покупают товары исключительно онлайн, полностью отказавшись от офлайн-магазинов.

Доля жалеющих о тратах россиян выросла на 10%

Большинство пользователей признаются, что получают удовольствие от онлайн-шопинга. Почти половина участников опроса (48%) сообщили, что часто или всегда испытывают положительные эмоции от покупок, ещё 34% — время от времени.

Однако доля респондентов, которые после спонтанных покупок жалеют о тратах, выросла с 7% до 17%. При этом 11% россиян отметили, что постоянные распродажи и скидки подталкивают их тратить больше.

Список покупок на эмоциях возглавили бытовые вещи и продукты

По данным на сентябрь 2025 года товары для дома стали лидерами по импульсным покупкам — их без раздумий кладут в корзину 46% покупателей. На втором месте — одежда (42%), на третьем — продукты питания (36%).

Весной 2025 года лидировали одежда и косметика, но тенденция сместилась в сторону более практичных категорий. Эксперты отмечают, что пользователи стали делать больше «полезных» заказов и меньше импульсивных покупок, связанных с развлечениями и хобби.

Для одних россиян шопинг — это отдых, для других — зависимость

Онлайн-покупки всё чаще воспринимаются не как необходимость, а как способ отвлечься. 36% россиян заявили, что шопинг на маркетплейсах помогает им расслабиться после работы, а почти 14% россиян признались, что просмотр маркетплейсов вечером стал для них привычной заменой другим видам отдыха.

Каждый третий участник опроса считает, что увлечение онлайн-шопингом у части пользователей выходит за рамки разумного.

Весной 2025 года 34% респондентов отмечали у себя признаки шопоголизма, и осенние данные подтверждают: проблема остаётся актуальной.

28% участников считают, что чрезмерное увлечение покупками в интернете может перерасти в форму зависимости. При этом лишь 10% признаются, что замечают признаки шопоголизма у себя, тогда как 43% уверены, что их это не касается.

Фото: miljko / Getty Images