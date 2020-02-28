«Триколор» перестанет показывать каналы серии «Матч!» с 1 марта
Телевизионный оператор «Триколор» перестанет транслировать каналы компании «Ред медиа» (принадлежит «Газпром-медиа»). Они не смогли договориться об условиях продления договора, истекающего 1 марта. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.
С 1 марта клиенты «Триколора» потеряют доступ к более чем 30 каналам.
Среди них — «КХЛ ТВ», «Бокс ТВ», каналы серии «Матч!», «Малыш», «Киномикс», Zee TV, «Кинохит», «Родное кино» и другие.
«Мы готовы были оставить вещание только спортивных каналов, которые действительно представляют ценность для наших клиентов. Однако договориться об изменении пакетирования и разделении контента с правообладателем не удалось. Кроме того, подписание нового контракта на условиях “Ред Медиа” могло бы повлечь за собой увеличение стоимости подписок для наших клиентов», — сказал Николай Орлов, заместитель генерального директора по контентной политике «Триколора».
О конфликте между «Триколором» и «Ред медиа» ранее писал «Коммерсантъ».
Фото: Ola chahrour / Shutterstock
По данным газеты, 30 января «Триколор» распространил сообщение о том, что с 1 февраля 2020 года прекратит вещание каналов «Ред Медиа».
Тогда один из опрошенных экспертов заявил, что «прецедентов, когда отключаются сразу три десятка каналов, на рынке еще не было»
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