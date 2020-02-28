«Триколор» перестанет показывать каналы серии «Матч!» с 1 марта

Телевизионный оператор «Триколор» перестанет транслировать каналы компании «Ред медиа» (принадлежит «Газпром-медиа»). Они не смогли договориться об условиях продления договора, истекающего 1 марта. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.

С 1 марта клиенты «Триколора» потеряют доступ к более чем 30 каналам.



Среди них — «КХЛ ТВ», «Бокс ТВ», каналы серии «Матч!», «Малыш», «Киномикс», Zee TV, «Кинохит», «Родное кино» и другие.

«Мы готовы были оставить вещание только спортивных каналов, которые действительно представляют ценность для наших клиентов. Однако договориться об изменении пакетирования и разделении контента с правообладателем не удалось. Кроме того, подписание нового контракта на условиях “Ред Медиа” могло бы повлечь за собой увеличение стоимости подписок для наших клиентов», — сказал Николай Орлов, заместитель генерального директора по контентной политике «Триколора».

Оператор также намерен отстаивать свои интересы в регуляторных инстанциях, поскольку считает «практику навязывания оплаты дистрибутором ненужных оператору каналов в обязательной привязке к своему эксклюзивному предложению несправедливым использованием своего монопольного положения на рынке».О конфликте между «Триколором» и «Ред медиа» ранее писал «Коммерсантъ».



По данным газеты, 30 января «Триколор» распространил сообщение о том, что с 1 февраля 2020 года прекратит вещание каналов «Ред Медиа».



Тогда один из опрошенных экспертов заявил, что «прецедентов, когда отключаются сразу три десятка каналов, на рынке еще не было»