«Триколор» переведет все сервисы компании на домен .ru

Оператор спутникового телевидения «Триколор» переведет адреса сайтов всех сервисов компании на российский домен .ru, говорится в сообщении компании. Переход связан с обеспечением безопасности и продлится до конца года.

На время переезда сайты будут также доступны по текущему домену .tv. В компании пояснили, что переход «связан с обеспечением безопасности», так как текущий домен «подчиняется законам другой страны и может подвергаться блокировкам».

Также оператор отметил, что обновленные названия сайтов соответствуют актуальному позиционированию компании.

Полный переезд всех сайтов оператора «Триколор» на новые адреса будет завершен до конца 2023 года.

«Триколор» развивает ТВ, онлайн-кинотеатр, интернет-магазин, детский сервис «Триколор Детям». По итогам 2022 года общая база оператора составила 12,3 млн домохозяйств.

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