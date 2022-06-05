Tron модифицирует свой стейблкоин USDD, чтобы избежать коллапса в стиле Terra

Tron дебютировал с алгоритмическим стейблкоином USDD в прошлом месяце и надеется избежать проблем, с которыми столкнулся его собрат-токен TerraUSD, повысив прозрачность и добавив залог.

Общее предложение USDD составляет около $668 млн (по данным веб-сайта Tron DAO Reserve). Коэффициент обеспечения — 206%.

В заявлении компании о модификации криптовалюты говорится, что гарантированный минимальный коэффициент обеспечения 130% будет сохранен, пишет Bloomberg.

Согласно сайту TDR, у Tron есть резервы в биткоинах, Tether и Tron TRX в размере $710 млн и в общей сложности $1,37 млрд активов, поддерживающих USDD в обращении.

Шаги по модификации, как сообщает основатель Tron Джастин Сан, были запланированы. Но приведение плана в действие «определенно ускорила» история Luna и Terra, «расставив приоритеты».

«Мы хотим перестраховаться, чтобы USDD был в безопасности и участники рынка могли более комфортно использовать нас в будущем», — говорит Сан.

Алгоритмические стейблкоины — довольно проблемная криптовалюта, о чем красноречиво говорят события с Luna и TerraUSD, падение которых повлияло на весь крипторынок, о чем мы подробно писали.

Ранее Сан уже говорил в интервью Bloomberg о том, что коллапс Terra / Luna дал шанс другим проектам скорректироваться, и что USDD будет стремиться привлечь $10 млрд через TDR, чтобы гарантировать свое обеспечение.

И Tron, похоже, справляется с поставленной задачей: если в конце апреля токен TRX был 24-м по величине по рыночной капитализации, то теперь он находится на 13-м месте, согласно данным от CoinGecko.

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