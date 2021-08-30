Первая супруга основателя Natura Siberica вернула контроль над производством

Контроль над производством Natura Siberica 30 августа по решению суда перешел к первой супруге основателя Андрея Трубникова — Ирине Трубниковой.

Об этом говорится на странице косметической компании в Instagram.

«Таким образом, удалось не допустить распродажи и утраты оборудования», — отмечается в сообщении.

Представитель Трубниковой пояснил РИА Новости, что она прибыла на завод ДОЗАКЛ в подмосковном Дмитрове и составила опись оборудования — оно находится под арестом, а Трубникова считается его ответственным хранителем. Решение суда и предписание следственных органов вынесли в рамках уголовного дела о пожаре на заводе в 2020 году, уточнил собеседник агентства.

В начале августа в компании сменилось руководство, позднее сотрудники Natura Siberica опубликовали открытое письмо с жалобой на нового президента — Сергея Буйлова. Новое руководство без объяснения причин лишило часть команды доступа к рабочим компьютерам, заблокировало пропуски на территорию офиса Ирине Трубниковой, ее сыну Дмитрию Трубникову и ведущим сотрудникам компании. Работники сравнили происходящее с «рейдерским захватом» и отказались работать под началом Сергея Буйлова.

Предприниматель Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. Ему был 61 год. При жизни он владел самыми крупными долями в юрлицах, связанных с Natura Siberica, Organic Shop, а также в ООО «Первое решение», которое выпускает косметическую продукцию, в том числе под брендом «Рецепты бабушки Агафьи».

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Фото: Natura Siberica