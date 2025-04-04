Богатейшие люди мира потеряли $208 млрд за сутки из-за пошлин Трампа

Более половины тех, кого отслеживает индекс благосостояния Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), потеряли свое состояние в среднем на 3,3%. Больше всего пострадали миллиардеры из США, среди которых лидируют глава Meta* Марк Цукерберг (потерял $17,9 млрд) и основатель Amazon Джефф Безос (-$15,9 млрд).

Кроме того, по данным агентства, гендиректор Tesla Илон Маск потерял $11 млрд, а гендиректор канадской компании электронной коммерции Shopify Тобиас Литке — $1,5 млрд. Bloomberg пишет, что единственным регионом, где участники Bloomberg Billionaires Index получили чистую прибыль по итогам 3 апреля, стал Ближний Восток.

2 апреля Трамп анонсировал масштабный пакет пошлин в отношении десятков государств — политик назвал эту дату «днем возрождения американской промышленности». Тарифы предусматривают несколько уровней. Например, пошлина в размере 10% начнет действовать 5 апреля для Великобритании, Сингапура и Бразилии, а повышенные пошлины с 9 апреля будут платить ЕС (20%), Китай (54%), Вьетнам (46%) и Таиланд (36%).

Пошлины при этом не были введены, в частности, против России и Белоруссии. Комментируя это решение, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп не стал устанавливать тарифы против этих стран, поскольку уже введенные ограничения и так препятствуют торговли с ними.

* Meta признана экстремистской организацией в РФ, ее деятельность запрещена.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock / FOTODOM