В ivi сменился генеральный директор

С 15 апреля онлайн-кинотеатр ivi возглавит заместитель гендиректора Олега Туманова Николай Васильков. Основатель компании сам решил покинуть свой пост, так как бизнес «в период серьезных вызовов» требует разделенного подхода к операционному и стратегическому управлению.

Олег Туманов останется в ivi и займет должность председателя совета директоров. Он будет отвечать за стратегию развития видеосервиса, сообщили «Ведомости».

Николай Васильков присоединился к ivi два года назад в качестве директора по корпоративному развитию. До этого он занимал должность вице-президента и руководил комплексом по стратегии в «АФК Система», а также работал в инвестиционно-банковском управлении «Ренессанс Капитал».

ivi запустили в 2010 году. По итогам 2021 года выручка онлайн-кинотеатра выросла на 35%, до 11,9 млрд рублей. 78% общей выручки онлайн-кинотеатра заняла выручка от платной модели, которая включает подписки и транзакционную модель монетизации.

Фото на обложке: ivi