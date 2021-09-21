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Турбизнес выступил против инициативы ФАС по ограничению цен в отелях во время крупных мероприятий

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Представители турбизнеса раскритиковали предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по регулированию цен в гостиницах во время крупных мероприятий. Представители индустрии назвали такой подход ведомства «антирыночной практикой», которая может повредить инвестклимату в России.

Турбизнес выступил против инициативы ФАС по ограничению цен в отелях во время крупных мероприятий

Соотвествующее письмо представители туристического бизнеса и отельеры написали премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил РБК.

Письмо подписали президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, председатель «Деловой России» Алексей Репик, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров и другие.

В письме Мишустину представители турбизнеса привели несколько тизисов:

  • Идея ФАС «противоречит рыночной природе индустрии гостеприимства и общепринятым в мире практикам ее развития»;
  • Особенно несвоевременно ведение регулирования цен на гостиницы в условиях пандемии, когда туризм находятся в тяжелом кризисе. Загрузка отелей Санкт-Петербурга в 2020 году снизилась по сравнению с уровнем 2019 года на 63%, а доходы — на 65%;
  • Закон допускает устанавливать предельные цены для субъектов естественных монополий, как, например, государство может устанавливать тарифы на электроэнергию. Но гостиничный сектор к естественным монополиям не относится, а значит установление в нем тарифов противоречит принципам антимонопольного законодательства. При этом предложения ввести регулирование цен на нефтепродукты и продукты питания ФАС не поддерживала;
  • В России комфортных для участников форумов отелей меньше, чем в других странах. Так, в Лондоне в низкий туристический сезон свои услуги предлагают 156 пятизвездочных гостиниц, тогда как в Санкт-Петербурге — всего 24, в Сочи — шесть, а во Владивостоке — один. При этом крупные деловые форумы, за исключением Всемирного экономического в Давосе, как правило, проводятся в низкий туристский сезон, тогда как ПМЭФ проводится на пике туристской активности, в период «белых ночей», поэтому тарифы такие высокие;
  • По данным STR Global, средняя цена за номер в пятизвездочных отелях отелях Санкт-Петербурга (не считая Four Seasons Saint-Petersburg) во время ПМЭФ в 2021 году составила около 220 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в 2019. В то же время цена обычного билета участника форума за тот же период увеличилась в 2,4 раза, с 350 тыс. до 840 тыс. рублей, а премиального пакета — с 410 тыс. до 960 тыс. рублей. Если прибавить к этому стоимость регистрации транспорта с парковкой и высокие цены на питание, «то становится очевидным, что стоимость участия в ПМЭФ резко выросла не за счет проживания;
  • Дефицит качественных отелей — следствие недостаточно благоприятного инвестиционного климата, улучшение которого служит основной целью экономических форумов. Введение прямого регулирования цен на гостиничные услуги как антирыночная мера не будет способствовать улучшению инвестиционного имиджа России и может стать нежелательным для инвесторов прецедентом по распространению этой практики на другие отрасли экономики.

ФАС подготовила проект изменений в закон о туристической деятельности в августе 2021 года. Документом предлагается ввести предельные цены, по которым гостиницы могут предлагать свои услуги во время проведения крупных международных мероприятий.

Согласно проекту, гостиницы будут обязаны размещать информацию о предельных ценах на своих сайтах. Предельные цены должны рассчитываться по специальной методике, которую разработают ФАС и Минэкономразвития. Нарушителей ведомство предложили штрафовать.

ФАС решила ввести регулирование на фоне завышение цен в гостиницах, где останавливаются участники проходящих в России крупных международных мероприятий. Так, во время проведения ПМЭФ в 2021 году служба зафиксировала рост тарифов на гостиницы более чем на 100%.  

По мнению антимонопольного ведомства, это приводит к значительным финансовым издержкам гостей крупных международных мероприятий и несет нежелательные репутационные риски.

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Фото на обложке: Dragon Images / Shutterstock

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