ФАС ограничит рост цен на отели во время крупных мероприятий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до 1 октября 2021 года намерена подготовить законопроект о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий, сообщила пресс-служба ведомства.
В ФАС отметили, что ежегодно получают многочисленные обращения и жалобы на резкий рост цен на услуги гостиничного размещения в период проведения масштабных международных мероприятий.
Во время проведения Петербургского международного экономического форума в 2021 году антимонопольное ведомство зафиксировало рост тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%.
Чтобы предотвратить необоснованный рост цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий, ФАС подготовит проект о внесении изменений в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», который должен соблюдать баланс интересов потребителей и отельеров. Законопроект будет обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли.
Проект ФЗ позволит ограничить рост цен на отели в период проведения особо значимых международных мероприятий. Это снизит расходы граждан, бизнеса, государства и повысит доступность гостиничных услуг.
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Фото: Pexels
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