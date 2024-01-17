Турецкие банки отказываются от работы с РФ из-за давления США

Турецкие банки начали отказываться работать с российскими кредитными организациями из-за опасений санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.

Банки разрывают корреспондентские отношения и отказываются от обработки платежей без формального закрытия договоров. Один из собеседников издания добавил, что исключения есть в отношении «дочек» иностранных банков в РФ.

По словам второго источника, проблемы начались давно, но в конце прошлого года ситуация резко обострилась, затронув почти все турецкие банки, в том числе о Nurol Bank и Emlak Bank. С первой кредитной организацией работали примерно 40 российских банков. Корсчета отечественных кредитных организаций в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах, отдельные банки также принимали платежи в рублях.

Еще один собеседник сообщил, что из-за давления США отношения с Россией разрывают и китайские банки. Накануне Bloomberg сообщил, что госбанки КНР ужесточают ограничения против российских клиентов после предупреждения США о вторичных санкциях. Две кредитные организации Китая, по информации агентства, уже начали проверку своего российского бизнеса.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в одном из госбанков страны пишет, что в Турции планируют найти решение проблемы с переводами из РФ до конца недели.

Весной 2022 года российский рынок покинули международные платежные системы Visa и Mastercard, после чего их карты перестали работать за границей. До сентября в Турции работали карты российской платежной системы «Мир», но после угроз со стороны США ввести санкции за сотрудничество местные банки начали отключать их прием. Карты турецких банков нужны для безналичных платежей и переводов на них денежных средств с российских счетов.

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