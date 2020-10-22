Платформа для найма удаленных разработчиков Turing привлекла более $300 тысяч

Платформа для автоматизированного найма программистов Turing привлекла $305 тысяч от инвесторов клуба Angelsdeck и других бизнес-ангелов. Сделка была проведена в формате конвертируемого займа. Об этом Rusbase сообщил представитель Angelsdeck.

Члены клуба Angelsdeck, вложившиеся в Turing:

инвестор Александр Каталов;

сооснователь площадки для стартапов «Разведка боем» Вячеслав Турпанов;

предприниматель Тигран Назаретян;

бизнес-ангел Людмила Храпченко;

семейный фонд венчурных и частных инвестиций Witherton;

инвестор Илья Поз;

серийный ИТ-предприниматель Андрей Камоцкий;

президент биофармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко;

разработчик мобильных приложений i-Free.

Также в рамках синдиката клуба средства инвестировали бизнес-ангел Максим Мацин и основатель стартапа диагностики здоровья Checkuper.online Сергей Уставщиков.

Лид-инвестором выступил бизнес-ангел Дмитрий Черняк. Он является советником Turing и одним из первых инвесторов платформы. Среди других инвесторов этого раунда названы основатель платформы для поиска работы Upwork Беруд Шет, бизнес-ангелы Дмитрий Алимов и Игорь Рябенький.

Turing — это платформа для автоматизированного поиска, определения квалификации, отбора, трудоустройства и удаленной работы программистов. Сервис предлагает специалистов высокой квалификации из менее дорогих юрисдикций для компаний Кремниевой долины.

Отмечается, что алгоритмы Turing позволяют программистам самостоятельно пройти тест для определения своей квалификации. Затем компетенции специалистов подтверждаются в ходе видеоинтервью. Последним этапом является автоматический подбор программиста для поставленной работодателем задачи.

«Turing участвует в таком движении, которое, скорее всего, приведет к смене парадигмы и существенному изменению того, как мы работаем .. Сейчас риски [Turing] уже значительно меньше, чем были бы на более раннем этапе, и оценка этой компании, скорее всего, тоже будет существенной — не десятки миллионов долларов, а наверное, более ста миллионов», — отмечает Дмитрий Черняк.

Ранее в этом году в Turing вложились Altair Capital и AltaClub. Всего в рамках seed-раунда компания привлекла $14 млн.

Turing была основана в США в 2018 году выходцами из Индии Виджаем Кришнаном и Джонатаном Сиддхартом. По собственным данным, за последний год выручка компании выросла с $17 тысяч до $10 млн. Сейчас в Turing работает около 150 тысяч разработчиков из 10 тысяч городов.

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