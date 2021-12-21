Платформа Turing для удаленного найма разработчиков привлекла $87 млн и стала «единорогом»

Платформа Turing для удаленного найма разработчиков в раунде D привлекла $87 млн, достигнув оценки $1,1 млрд. В сделке приняли участие клуб и фонд инвестиционной компании AltaIR Capital, сообщила пресс-служба ее основателя Игоря Рябенького. Лид-инвестором стал фонд WestBridge Capital.

Turing помогает находить программистов и разработчиков технологическим компаниям. При этом сервис проводит тестирование по всем необходимым областям знаний и отбирает только тех, кто наиболее близко соответствует запросу потенциального работодателя.

С момента инвестиции клубом и AltaIR Capital, бизнес Turing «кратно вырос и по количеству клиентов, и по странам присутствия, и по оценке», сообщили в пресс-службе. Среди клиентов компании такие гиганты, как Johnson & Johnson, Coinbase, Rivian, Dell, Disney, Plume и VillageMD и мн. др.

Altair Capital и AltaClub вложились в Turing в рамках seed-раунда в августе 2020 года. Всего в рамках раунда компания привлекла $14 млн.

Turing была основана в США в 2018 году выходцами из Индии Виджаем Кришнаном и Джонатаном Сиддхартом. В Turing работает около 150 тысяч разработчиков из 10 тысяч городов.

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