Турецкие власти обязали получать специальное разрешение для сдачи жилья в аренду

Турецкие власти приняли закон, усложняющий для собственников жилья сдачу своей недвижимости в аренду. Теперь они должны получать для этих целей специальное разрешение. Документ опубликован в правительственном издании Resmi Gazete.

Речь идет о тех случаях, когда жилье сдается в туристических целях. Перед заключением договора арендатор должен получить на это разрешение. А у домов, которые сдаются туристам, теперь необходимо устанавливать специальные таблички.

Одобрять аренду будет Министерство культуры и туризма, а также канцелярии губернаторов. При этом новые правила не распространяются на долгосрочную аренду сроком свыше 100 дней.



Для тех, кто будет нарушать законодательство, предусмотрен штраф в 100 тыс. лир. (около 330 тыс. рублей). Штраф будет накладываться на каждый объект, на сдачу которого не получено разрешение.



Если после первого штрафа арендатор не исправит нарушение, следующий возрастает до 500 тыс. — 1 млн лир. (1,65-3,3 млн рублей).

В начале осени президент торгово-промышленной палаты Антальи Али Бахар сообщил, что регион столкнулся с проблемой «закулисного туризма». Приезжие скупают десятки квартир и сдают их в аренду. Таким образом в стране образуются нелегальные отели и гостиницы.

Из-за того, что такая аренда не лицензировалась, проверить недвижимость было невозможно. Сложившаяся ситуация приводила к налоговым потерям. По словам Бахара, подобной деятельностью занимались и россияне.

В прошлом месяце Турция ужесточила правила выдачи вида на жительство.

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