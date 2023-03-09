Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию — «Коммерсант FM»

Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию. Логистические компании пожаловались, что у них возникли проблемы с перевозкой товаров, которые идут в Россию по схеме параллельного импорта. Согласованные ранее бронирования вылетов отменяются.
О проблемах, которые возникли у логистических компаний с доставкой санкционных товаров в Россию, сообщает «Коммерсант FM» со ссылкой на участников рынка.
Трудности начали возникать еще 8 марта. Бронирования вылетов с грузами, которыми были согласованы ранее, отменяются, отметил генеральный директор «Оптималога» Георгий Властопуло. Турция блокирует транзит товаров, которые должны быть ввезены в Россию в рамках параллельного импорта, подчеркивают в логистических компаниях.
При этом власти официально не уведомляли о том, что прекращают транзит – тогда бы Турции пришлось признать, что она задействована в поставках санкционных товаров в Россию, уточнила коммерческий директор Transasia Logistics Валерия Савенкова.
Собеседники издания связывают остановку транзита товаров с недавним визитом в Турции государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Фото на обложке: Fasttailwind /
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