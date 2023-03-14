VPost: Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию

Проблем с транзитом европейских товаров в Россию через Турцию больше нет, сообщает VPost со ссылкой на сотрудников нескольких логистических компаний. С 14 марта таможня стабильно выпускает грузы всеми видами транспорта.

На прошлой неделе стало известно о проблемах логистических компаний с доставкой санкционных товаров в Россию. Участники рынка пожаловались, что согласованные ранее бронирования вылетов отменяются.

При этом власти официально не уведомляли о том, что прекращают транзит — тогда бы Турции пришлось признать, что она задействована в поставках санкционных товаров в Россию.

10 марта VPost сообщил, что логистические компании стали получать от турецких партнеров уведомления о приостановке транзита по «техническим причинам», обещав возобновить его через несколько дней, что и произошло.

Турция входит в единую таможенную зону с Евросоюзом, и должна была внести в систему оформления транзита (NCTS, New Computerized Transit System) данные из февральского пакета санкций ЕС, уточняет Vpost.

В 2022 году Турция стала одним из основных хабов по доставке в Россию продукции европейских и американских производителей: за прошлый год экспорт в Россию вырос с $5,8 млрд до $9,3 млрд.

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