Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

VPost: Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Проблем с транзитом европейских товаров в Россию через Турцию больше нет, сообщает VPost со ссылкой на сотрудников нескольких логистических компаний. С 14 марта таможня стабильно выпускает грузы всеми видами транспорта.

VPost: Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию

На прошлой неделе стало известно о проблемах логистических компаний с доставкой санкционных товаров в Россию. Участники рынка пожаловались, что согласованные ранее бронирования вылетов отменяются.

При этом власти официально не уведомляли о том, что прекращают транзит — тогда бы Турции пришлось признать, что она задействована в поставках санкционных товаров в Россию.

10 марта VPost сообщил, что логистические компании стали получать от турецких партнеров уведомления о приостановке транзита по «техническим причинам», обещав возобновить его через несколько дней, что и произошло.

Турция входит в единую таможенную зону с Евросоюзом, и должна была внести в систему оформления транзита (NCTS, New Computerized Transit System) данные из февральского пакета санкций ЕС, уточняет Vpost.

В 2022 году Турция стала одним из основных хабов по доставке в Россию продукции европейских и американских производителей: за прошлый год экспорт в Россию вырос с $5,8 млрд до $9,3 млрд.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ipekyol — турецкий бренд одежды для успешных женщин
  2. 2 Турция: берег для стартапов
  3. 3 Налоги в Турции в 2022 году: сколько платят физические лица, инвесторы и предприниматели
  4. 4 ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?
  5. 5 Релокация в Анталью: к чему быть готовым при переезде в Турцию

ВОЗМОЖНОСТИ

14 марта 2023

MARKING HACK

16 марта 2023

Российский венчурный форум

17 марта 2023

ART TEAM

Все ВОЗМОЖНОСТИ