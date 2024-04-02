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Турецкие власти вновь усложнили условия для продления ВНЖ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Турция расширяет список документов для продления временного вида на жительство. С 15 мая иностранные граждане должны будут получать адрес UETS. Ранее турецкие власти смогли урегулировать сложности с открытием банковского счета, который требуется для обновления ВНЖ.

Турецкие власти вновь усложнили условия для продления ВНЖ

С 15 апреля все иностранцы, которые хотят легально остаться в стране и подают документы на продление ВНЖ, будут должны также предоставлять адрес UETS (национальной системы электронного оповещения). Об этом говорится в сообщении Управления по делам миграции МВД Турции.

«В соответствии с Законом об уведомлении № 7201 и Положением об электронном уведомлении № 30617 для отправки и доставки уведомлений физическим лицам была создана Национальная система электронного уведомления (UETS)», — отмечается в сообщении.

Чтобы получить UETS, потребуется подать заявление в почтовое отделение. Там нужно будет предъявить паспорт, действующий ВНЖ и указать электронную почту и номер телефона. Также доступна удаленная подача заявления на сайте etebligat.gov.tr., если у заявителя есть электронная подпись.

Ранее турецкие власти решили повысить порог стоимости недвижимости, покупка которой позволяет инвесторам оформить ВНЖ, до $200 тыс.

Вместе с тем, в конце марта министерство культуры и туризма Турции сообщило о достижении договоренности с местными банками и миграционными ведомствами о содействии иностранцам при открытии банковских счетов. Такой счет требуется при продлении ВНЖ.

Фото на обложке: Aleksa Zivkovic / Shutterstock

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