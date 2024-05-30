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Вендинговый бизнес и туристические услуги стали лидерами роста оборотов в 1 квартале 2024 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Наибольший прирост по оборотам в первом квартале 2024 года показал вендинговый бизнес, следует из исследования «Точки».

Вендинговый бизнес и туристические услуги стали лидерами роста оборотов в 1 квартале 2024 года

Средние обороты сферы «Деятельность по осуществлению торговли через автоматы» увеличилась на 99,1% по сравнению с январем-мартом 2023 года. Средний показатель составляет 107 610 рублей в месяц.

На втором месте по приросту оборотов — «Деятельность туристических агентств». Бизнес в этой отрасли нарастил этот показатель на 67,5% год к году — до 882 790 рублей.

Тройку лидеров замыкает «Торговля оптовая фруктами и овощами», средние обороты здесь увеличились на 64,5%, при этом сфера показала самый большой средний оборот — 2 766 951 рублей в месяц. 

Четвертое место заняла сфера «Производство прочей одежды и аксессуаров одежды» (производство одежды для спорта, головных уборов, перчаток, галстуков и так далее). Средние обороты выросли на 56,9% — до 306 954 рублей.

На пятом месте — «Деятельность в области фотографии», средние обороты сферы увеличились на 50,2%, достигнув 235 749 рублей.

В «Точке» сообщили, что в ходе исследования проанализировали около 300 тыс. бизнесов.

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Фото на обложке: Unsplash

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