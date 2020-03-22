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Туроператорам отказали в страховке

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российские туроператоры столкнулись с массовыми отказами страховых компаний. Об этом сообщил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович, передает РИА Новости. 

Туроператорам отказали в страховке

Канторович написал письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Он отметил, что у большинства туроператоров заканчиваются договоры страхования финансовой ответственности.

Компании обязаны подать в Ростуризм информацию о новых договорах до 15 апреля, иначе их исключат из реестра туроператоров. 

Причина отказа страховщиков — эпидемия коронавируса и закрытие многих туристических направлений. Если ситуация не изменится, часть туроператоров уйдет с рынка уже в апреле, считает Канторович. 

«Мы понимаем, что нести возможные риски не хочет ни одна компания, однако в настоящее время подобное можно расценить исключительно как подрыв всей туристической отрасли», — говорится в письме. 

Ранее АТОР сообщала, что российские туроператоры могут потерять до 700 млн рублей из-за распространения коронавируса. 

Фото: ImYanis / Shutterstock

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