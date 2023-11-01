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Дейтинг-сервис Twinby привлек 150 млн рублей инвестиций

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис для онлайн-знакомств Twinby, созданный по результатам исследований НИУ ВШЭ, привлек 150 млн, узнал Forbes. В числе инвесторов — бывший технический директор InDrive Александр Бурцев и венчурный фонд Impact Capital.

Дейтинг-сервис Twinby привлек 150 млн рублей инвестиций

Инвестиции осуществлялись при оценке компании в 5 млрд рублей. Полученные средства направят на новые исследование и тесты и продвижение сервиса в регионах.

В Impact Capital подтвердили инвестиции, их сумма составила $200 тыс. По словам гендиректора компании Валерия Золотухина, уже сейчас планируется второй раунд инвестиций.

Александр Бурцев, в свою очередь, не стал раскрывать объем вложений, но пояснил, что решение о вложениях принял после бесед с основателями и командой.

«Ребята сразу понравились, глаза горят, увидел в них большой потенциал. Как технарь, обсудил архитектуру. По технической части команда очень сильная, был выбран правильный стек, это стало решающим фактором», — сказал он изданию.

Twinby вышел на рынок летом 2023 года. Приложение подбирает пару на основе психологической совместимости. Сервис запустили выпускники НИУ ВШЭ Вероника Яковлева и Валерий Климов. По собственным данным сервиса, за первые месяцы работы его установили свыше 1 млн россиян.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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