На российский рынок онлайн-знакомств вышел сервис Twinby — он создан по исследованиям НИУ ВШЭ

На рынок онлайн-знакомств России и стран СНГ вышло дейтинг-приложение Twinby, созданное по результатам научных исследований НИУ ВШЭ. Об этом RB.RU сообщил представитель проекта.
Приложение подбирает пару на основе психологической совместимости, используя искусственный интеллект (ИИ) и методы машинного обучения. Twinby позволяет увидеть процент совместимости с другими пользователями и получить рекомендации по выбору партнера, учитывая особенности личности.
Интерфейс Twinby
На этапе запуска приложение бесплатное и доступно в магазинах App Store и Google Play для пользователей iOS и Android. В июле 2023 года ожидается введение премиум-подписки, которая будет стоить до 600 рублей в месяц. В настоящее время возможности премиум-аккаунтов в компании не раскрывают.
Основатели проекта — выпускники НИУ ВШЭ Вероника Яковлева и Валерий Климов. Яковлева выступает CEO стартапа, отвечает за общую концепцию приложения, управление командой разработчиков, операционную деятельность и финансы, Климов — за стратегическое развитие и отношения с инвесторами.
Научные исследования для Twinby проводила международная лаборатория прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ. С помощью лаборатории основатели проверяли гипотезу, что определенные черты характера человека влияют на его предпочтения и действия, и по ним можно предсказывать его поведение.
Всего в команде заняты более 20 специалистов. Приложение, как сообщается, создавалось полностью на собственные средства основателей.
В Twinby не раскрывают сумму инвестиций, однако представитель проекта сообщил, что создание приложения заняло почти полтора года, а «стоимость разработки технически сильного приложения с хорошим дизайном может варьироваться от 500 до $700 тысяч». При этом применение НИОКР, разработка алгоритмов, использование нейросетей «кратно увеличивает стоимость создания приложения».
По собственным данным Twinby, сейчас в приложении зарегистрировано более 100 тыс. пользователей преимущественно из России и стран СНГ. Приложение доступно в любой стране, но имеет возрастное ограничение — 18+.
Фото на обложке: Unsplash
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