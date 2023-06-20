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На российский рынок онлайн-знакомств вышел сервис Twinby — он создан по исследованиям НИУ ВШЭ

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

На рынок онлайн-знакомств России и стран СНГ вышло дейтинг-приложение Twinby, созданное по результатам научных исследований НИУ ВШЭ. Об этом RB.RU сообщил представитель проекта.

На российский рынок онлайн-знакомств вышел сервис Twinby — он создан по исследованиям НИУ ВШЭ

Приложение подбирает пару на основе психологической совместимости, используя искусственный интеллект (ИИ) и методы машинного обучения. Twinby позволяет увидеть процент совместимости с другими пользователями и получить рекомендации по выбору партнера, учитывая особенности личности. 

 

Интерфейс Twinby

На этапе запуска приложение бесплатное и доступно в магазинах App Store и Google Play для пользователей iOS и Android. В июле 2023 года ожидается введение премиум-подписки, которая будет стоить до 600 рублей в месяц. В настоящее время возможности премиум-аккаунтов в компании не раскрывают.

Основатели проекта — выпускники НИУ ВШЭ Вероника Яковлева и Валерий Климов. Яковлева выступает CEO стартапа, отвечает за общую концепцию приложения, управление командой разработчиков, операционную деятельность и финансы, Климов — за стратегическое развитие и отношения с инвесторами.

Научные исследования для Twinby проводила международная лаборатория прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ. С помощью лаборатории основатели проверяли гипотезу, что определенные черты характера человека влияют на его предпочтения и действия, и по ним можно предсказывать его поведение.

Всего в команде заняты более 20 специалистов. Приложение, как сообщается, создавалось полностью на собственные средства основателей. 

В Twinby не раскрывают сумму инвестиций, однако представитель проекта сообщил, что создание приложения заняло почти полтора года, а «стоимость разработки технически сильного приложения с хорошим дизайном может варьироваться от 500 до $700 тысяч». При этом применение НИОКР, разработка алгоритмов, использование нейросетей «кратно увеличивает стоимость создания приложения».

По собственным данным Twinby, сейчас в приложении зарегистрировано более 100 тыс. пользователей преимущественно из России и стран СНГ. Приложение доступно в любой стране, но имеет возрастное ограничение — 18+.

Фото на обложке: Unsplash

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