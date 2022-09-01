Twitter разрешит за деньги редактировать твиты

Twitter объявил о начале тестирования долгожданной функции редактирования твитов. Но сделать это можно будет только за деньги – обладателям платной подписки, которая стоит $5 в месяц.
Тестирование функции редактирования твитов запустили в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии – странах, где можно оформить платную подписку на Twitter. Функцию пробуют в специально созданных тест-группах.
Отмечается, что твиты можно редактировать в течение получаса после публикации – они будут помечены как отредактированные, а пользователи смогут посмотреть историю редактирования.
Бывший глава Twitter не поддерживал введение функции редактирования твитов, однако потенциальный новый владелец – миллиардер Илон Маск – наоборот, косвенно выступил за добавление такой возможности – он специально провел опрос среди своих подписчиков, большинство которых высказались «за».
Фото на обложке: XanderSt /
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