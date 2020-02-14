Выручка Twitter впервые превысила $1 млрд

Сервис микроблогов Twitter опубликовал отчетность за четвертый квартал 2019 года. Согласно ей, квартальная выручка компании составила рекордный $1,01 млрд, а прибыль – $153 млн. Об этом пишет TechCrunch.

В США компания смогла заработать $591 млн, а на зарубежных рынках — $416 млн. Япония, как пишут в Twitter, продолжает оставаться для них вторым крупнейшим рынком — здесь соцсеть выручила 14% ($139 млн) всей суммы за квартал.



За год Twitter смогла заработать $3,46 млрд, что на 14% больше, чем в 2018 году. При этом все годовые расходы составили $3,09 млрд, оставляя операционный доход на уровне $366 млн.

Прибыль от одной акции упала за четвертый квартал с $0,33 до $0,15.



Однако после публикации отчета 6 февраля, акции компании подорожали на 17,30% на Нью-Йоркской бирже. К 20:25 мск их цена выросла на $5,725, и они стали торговаться по $39,115 за штуку.

Фото: Natee Meepian / Shutterstock