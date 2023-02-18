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Двухфакторная аутентификация по СМС в Twitter перестанет быть бесплатной

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

C 20 марта Twitter отключает двухфакторную аутентификацию по СМС для пользователей без платной подписки Twitter Blue. Теперь услуга будет входить в тариф платной подписки.

Двухфакторная аутентификация по СМС в Twitter перестанет быть бесплатной

Возглавив Twitter в конце октября прошлого года, американский миллиардер Илон Маск решил начать торговлю голубыми значками верификации, которые подтверждают подлинность аккаунта. Предприниматель установил за присвоение таких галочек цену в $8 в месяц или $84 в год в рамках подписки Twitter Blue.

Пользователям без платной подписки для включения двухфакторной аутентификации придется задействовать специальные приложения.

Сейчас платная подписка позволяет вдвое сократить рекламу, обеспечивает приоритет в реплеях. Принципиальным нововведением можно считать возможность публиковать твиты длиной до 4 тыс. символов.

По данным The Information, в середине января Twitter Blue купили лишь 180 тыс. американцев, это 0,2% от всех пользователей соцсети.

В декабре прошлого года Илон Маск повысил стоимость Twitter Blue для пользователей iOS до $11. До этого бизнесмен жаловался на отказ компании Apple от своей рекламы в Twitter.

Фото на обложке: Unsplash

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