Двухфакторная аутентификация по СМС в Twitter перестанет быть бесплатной

C 20 марта Twitter отключает двухфакторную аутентификацию по СМС для пользователей без платной подписки Twitter Blue. Теперь услуга будет входить в тариф платной подписки.
Возглавив Twitter в конце октября прошлого года, американский миллиардер Илон Маск решил начать торговлю голубыми значками верификации, которые подтверждают подлинность аккаунта. Предприниматель установил за присвоение таких галочек цену в $8 в месяц или $84 в год в рамках подписки Twitter Blue.
Пользователям без платной подписки для включения двухфакторной аутентификации придется задействовать специальные приложения.
Сейчас платная подписка позволяет вдвое сократить рекламу, обеспечивает приоритет в реплеях. Принципиальным нововведением можно считать возможность публиковать твиты длиной до 4 тыс. символов.
По данным The Information, в середине января Twitter Blue купили лишь 180 тыс. американцев, это 0,2% от всех пользователей соцсети.
В декабре прошлого года Илон Маск повысил стоимость Twitter Blue для пользователей iOS до $11. До этого бизнесмен жаловался на отказ компании Apple от своей рекламы в Twitter.
Фото на обложке: Unsplash
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