Twitter интегрирует биткоин в социальную сеть

Twitter будет поддерживать биткоин. Первая криптовалюта будет интегрирована в существующие продукты и услуги соцсети, включая включая платную подписку, коммерцию и возможность поддерживать авторов.

Об этом сообщил TechCrunch со ссылкой на основателя соцсети Джека Дорси. Который считает, что биткоин является лучшим кандидатом на роль глобальной валюты интернета.

«В этом есть очевидная необходимость. Думаю, что открытый стандарт, который является родным для интернета — это правильный путь. Поэтому наше внимание в конечном итоге будет сосредоточено на биткоине», — отметил Джек Дорси.

Джек Дорси также возглавляет компанию Square, которая занимается разработкой платежных систем. В мае компания опубликовала финансовый отчет по итогам первого квартала этого года, согласно которому доход от инвестиций в биткоин составил $3,5 млрд. Последний раз Square инвестировала в биткоин в феврале, когда купила криптовалюту на $170 млн по средней цене в $51 тысяч.

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Фото: Sattalat Phukkum / Shutterstock