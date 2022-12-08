Подписка Twitter Blue подорожает для пользователей iOS

Twitter Inc. повысит стоимость подписки Twitter Blue для пользователей iOS до $11, пишет Reuters. Для тех, кто будет оплачивать подписку через сайт, цена составит $7.

После покупки социальной сети Илон Маск решил начать продажи голубого значка верификации, подтверждающего подлинность аккаунта по $8. Затем предприниматель продолжил нововведения и пообещал запустить в Twitter три галочки, вместо одной.

В конце ноября Маск объявил, что компания Apple отказывается размещать рекламу в Twitter. По его словам, корпорация пригрозила удалить приложение соцсети из AppStore. Кроме того, Маск выразил недовольство слишком высокой, по его оценке, комиссией на площадке, она составляет 30%.

Теперь пользователям iOS придется платить за подписку Twitter Blue по $11, пишет агентство со ссылкой на источник. Утверждается, что снижение стоимости подписки с $8 в месяц до $7 в месяц для пользователей веб-версии позволит привлечь больше людей. Изменится ли цена Twitter Blue для пользователей Android, не сообщается.

Ранее Илон Маск рассказал о планах развития Twitter, предприниматель хочет добавить в соцсеть видеочат, звонки и зашифрованные личные сообщения. Для работы над последним бизнесмен намерен привлечь создателя мессенджера Signal Мокси Марлинспайка.

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