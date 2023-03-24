Подписка Twitter Blue стала доступна во всем мире

Глава Twitter Илон Маск сообщил о доступности Twitter Blue для пользователей во всем мире. Ее стоимость составит $7 в месяц при годовой оплате, $8 — при ежемесячной.

Пользователи подписки смогут публиковать более длинные твиты, редактировать их до пяти раз в течение получаса, загружать видео с разрешением 1080p.

В начале марта подписку запустили Нидерландах, Польше, Ирландии, Греции, Дании, Венгрии, Литве, Эстонии и еще 12 странах.

В декабре 2022 года выручка и чистая прибыль платформы Twitter снизились на 40% в годовом выражении. Аналитики связали падение с оттоком рекламодателей из соцсети после прихода в компанию Илона Маска.

Чтобы снизить расходы на бизнес, Илон Маск сократить штат компании на 50%. Волна увольнений в феврале 2023 году стала уже восьмой с момента покупки соцсети американским миллиардером.

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