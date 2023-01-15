Twitter заблокировал сторонние приложения соцсети

На этой неделе сторонние клиенты Twitter перестали работать. Компания никак не комментировала отключение программ, после чего один из инженеров платформы написал в Slack, что «приостановка сторонних приложений является преднамеренной».

Как сообщает The Information, сотрудники Twitter во внутренних переписках обсуждали, когда компания официально объявит о решении отключить сторонние клиенты.

Инженер соцсети, написавший о преднамеренной остановке работы, отказался отвечать на вопросы журналистов.

Кроме того, издание передает, что Twitter работает над «утвержденными тезисами» по ситуации для партнеров, но пока неизвестно, когда они будут готовы. Пользователи предположили, что причиной отключения приложения является тот факт, что они не показывают рекламу, а значит не приносят доходов.

Утром 13 января по мск стали появляться сообщения об отключении приложений, работающих на API соцсети, таких как Tweetbot, Twitterrific, Talon и других. Сооснователь Tweetbot Пол Хаддад в своем Mastodon написал, что не получил от Twitter «официально или неофициально информации» о случившемся.

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