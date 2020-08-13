Twitter запустил функцию ограничения ответов на твиты

Twitter сделал функцию ограничения ответов доступной для всех пользователей. Она направлена на предоставление людям большего контроля над своим общением на платформе. Об этом компания сообщает в своем блоге.

«Начиная с сегодняшнего дня, каждый сможет использовать эти настройки, чтобы нежелательные ответы не мешали содержательному разговору», — комментирует директор по управлению продуктами Twitter Сюзанна Се.

Теперь перед отправкой твита пользователь будет выбирать тех, кто может ответить на сообщение, из трех вариантов:

все, что является настройкой по умолчанию;

только люди, на которых подписан этот пользователь;

только люди, которых пользователь упоминает в твите.

При выборе параметра, отличного от значения по умолчанию, значок ответа будет недоступен для всех, кому не разрешено отвечать. Тем не менее, такие пользователи по-прежнему могут ретвитнуть, комментировать, делиться или лайкать рассматриваемый твит.

Тестирование данной функции началось в мае. Се отмечает, что люди, у которых был доступ к ограниченным ответам, чувствовали себя более комфортно. 60% таких пользователей не использовали опции отключения звука или блокировки соцсети в течение периода тестирования.

Также в результате своего исследования компания сделала вывод о том, что люди используют функцию, чтобы вести более деликатные разговоры о политике и социальных вопросах. Твиты на такие темы с ограниченными ответами в среднем длиннее, чем твиты, в которых функция не используется, говорится в сообщении.

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