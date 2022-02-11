Twitter за четвертый квартал заработал на рекламе $1,41 млрд

Социальная сеть Twitter опубликовала финансовую отчетность за четвертый квартал и 2021 год. Выручка за квартал увеличилась на 22% — до $1,57 млрд. Из них $1,41 млрд приходится на выручку от рекламы.
За прошлый году выручка выросла на 37% и составила $5,08 млрд. Чистая прибыль Twitter в четвертом квартале уменьшилась на 18,2%, до $181,694 млн.
Число пользователей в четвертом квартале выросло до 217 млн. К четвертому кварталу 2023 года соцсеть намерена достичь показателя в 315 млн пользователей.
Операционный убыток компании составил $492,7 млн против прибыли в $26,7 млн годом ранее. Чистый убыток компании в прошлом году составил $221,4 млн, или $0,28 на акцию.
Компания также объявила о начале процедуры обратного выкупа своих акций объемом в $4 млрд. Сейчас Twitter осталось выкупить акции на $819 млн. Затем руководство приступит к обратному выкупу еще на $2 млрд.
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Фото на обложке: Sattalat Phukkum /
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