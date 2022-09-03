Twitter требует от Маска представить на суде свои личные переписки

Twitter просит судью штата Делавэр обязать Илона Маска показать на суде все свои переписки за первые шесть месяцев 2022 года. В соцсети уверены, что миллиардер скрывает доказательства своего недобросовестного поведения в рамках сделки о покупки компании за $44 млрд.
Как передает Bloomberg, компания обратилась с просьбой проверить сообщения в смартфоне главы Tesla к судье Кэтлин Сент-Джей Маккормик. Та, по задумке Twitter, должна будет запросить у миллиардера все переписки с 1 января по 8 июля во время судебного разбирательства, которое пройдет в Уилмингтоне, штат Делавэр, 17 октября.
В частности, компанию интересуют сообщения от главного помощника Маска Джареда Бирчалла. По мнению представителей платформы, Бирчалл принимал активное участие в финансировании покупки Twitter.
Юристы Twitter заявляют, что Илон Маск и его адвокаты действовали недобросовестно в рамках сделки, а также совершали нарушения при досудебном обмене информацией.
Сторона бизнесмена, напротив, уверена, что их оппоненты скрывают реальную информацию. Адвокаты миллиардера сообщают, что Twitter запустил кампанию по сокрытию свидетелей, которые владеют данными о количестве спама и ботов на платформе, ставшими причиной отказа Маска от покупки соцсети.
«Поскольку усилия Twitter по сокрытию информации и свидетелей не увенчались успехом, теперь они пытаются отвлечь внимание этой чепухой», — сказал адвокат Маска Алекс Спиро.
В конце августа юристы владельца Tesla и SpaceX назвали еще один аргумент в пользу разрыва сделки с Twitter — они сослались на заявления бывшего главы службы безопасности Twitter Пейтера Затко о недостаточной защите пользовательских данных.
Затко примет участие в заседании 17 октября. Кроме него в процессе будут задействованы более 100 свидетелей.
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