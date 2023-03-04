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Выручка Twitter в конце 2022 года рухнула на 40% — WSJ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В декабре 2022 года выручка и чистая прибыль платформы Twitter снизились на 40% в годовом выражении. Аналитики связывают падение с оттоком рекламодателей из соцсети после прихода в компанию Илона Маска, узнал The Wall Street Journal.

Выручка Twitter в конце 2022 года рухнула на 40% — WSJ

По данным исследовательского центра Standart Media, в конце прошлого года расходы на рекламу в Twitter сократились на 71%. Собеседники издания сообщили, что Илон Маск уже совершил первый платеж по кредиту в $13 млрд, взятому для закрытия сделки по покупке Twitter.

На днях компания запустила возможность оформить подписку Twitter Blue в Нидерландах, Польше, Ирландии, Греции, Дании, Венгрии, Литве, Эстонии и еще 12 странах, пишет TechCrunch. В общей сложности пользователи из более чем 35 стран мира могут воспользоваться этим сервисом.

  • К ноябрю 2022 года Pfizer, General Mills, Mondelez и Audi и другие компании приостановили покупку рекламы в Twitter после того, как соцсеть приобрел Илон Маск. На фоне этого доходы платформы от рекламы резко сократились — на более $4 млн в день. 
  • Чтобы снизить расходы на бизнес, Илон Маск сократить штат компании на 50%. Волна увольнений в феврале 2023 году стала уже восьмой с момента покупки соцсети американским миллиардером. 
  • В начале марта 2023 года в Twitter произошел глобальный сбой. Свыше 50% пользователей жаловались на некорректную работу приложения, 37% — на работу десктопной версии, 7% — на соединение с сервером.

Фото на обложке: Unsplash

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