В декабре 2022 года выручка и чистая прибыль платформы Twitter снизились на 40% в годовом выражении. Аналитики связывают падение с оттоком рекламодателей из соцсети после прихода в компанию Илона Маска, узнал The Wall Street Journal.

Выручка Twitter в конце 2022 года рухнула на 40% — WSJ