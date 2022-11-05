Pfizer, General Mills, Mondelez и Audi и другие компании приостановили покупку рекламы в Twitter после того, как соцсеть приобрел Илон Маск. На фоне этого доходы платформы от рекламы резко сократились — на более $4 млн в день. Маск объяснил падение доходов давлением, оказанным на ведущих рекламодателей группами по защите гражданских прав.

Twitter столкнулся с резким падением доходов от рекламы после прихода Илона Маска