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Twitter столкнулся с резким падением доходов от рекламы после прихода Илона Маска

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Pfizer, General Mills, Mondelez и Audi и другие компании приостановили покупку рекламы в Twitter после того, как соцсеть приобрел Илон Маск. На фоне этого доходы платформы от рекламы резко сократились — на более $4 млн в день. Маск объяснил падение доходов давлением, оказанным на ведущих рекламодателей группами по защите гражданских прав.

Twitter столкнулся с резким падением доходов от рекламы после прихода Илона Маска

Чтобы снизить расходы на бизнес, Илон Маск сократить штат компании на 50%. Каждому уволенному предложили трехмесячное выходное пособие, передает телеканал CNBC.

Среди уволенных — 15% сотрудников, которые отвечали за предотвращение распространения дезинформации и вредоносного контента. Маск подчеркнул, что возможность модерации контента Twitter остаются на прежнем уровне.

  • В октябре после долгих разбирательств Twitter принял предложение американского миллиардера Илона Маска о покупке компании по первоначальной цене — за $44 млрд. После покупки Маск распустил совет директоров.
  • В начале ноября более 40 групп по защите гражданских прав направили открытое письмо 20 ведущим рекламодателям Twitter, призывая их приостановить рекламу в Twitter, если Маск отменит гарантии модерации контента платформы. Среди адресатов письма были топ-менеджеры таких компаний, как Amazon, CBS, Coca-Cola, Disney, Mondelez и Procter & Gamble.

Фото на обложке: Michael Vi / Shutterstock

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