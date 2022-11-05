Twitter столкнулся с резким падением доходов от рекламы после прихода Илона Маска

Pfizer, General Mills, Mondelez и Audi и другие компании приостановили покупку рекламы в Twitter после того, как соцсеть приобрел Илон Маск. На фоне этого доходы платформы от рекламы резко сократились — на более $4 млн в день. Маск объяснил падение доходов давлением, оказанным на ведущих рекламодателей группами по защите гражданских прав.
Чтобы снизить расходы на бизнес, Илон Маск сократить штат компании на 50%. Каждому уволенному предложили трехмесячное выходное пособие, передает телеканал CNBC.
Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022
Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.
Среди уволенных — 15% сотрудников, которые отвечали за предотвращение распространения дезинформации и вредоносного контента. Маск подчеркнул, что возможность модерации контента Twitter остаются на прежнем уровне.
- В октябре после долгих разбирательств Twitter принял предложение американского миллиардера Илона Маска о покупке компании по первоначальной цене — за $44 млрд. После покупки Маск распустил совет директоров.
- В начале ноября более 40 групп по защите гражданских прав направили открытое письмо 20 ведущим рекламодателям Twitter, призывая их приостановить рекламу в Twitter, если Маск отменит гарантии модерации контента платформы. Среди адресатов письма были топ-менеджеры таких компаний, как Amazon, CBS, Coca-Cola, Disney, Mondelez и Procter & Gamble.
Фото на обложке: Michael Vi /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Переговоры о зерновой сделке, новые требования к управляющим рынками компаниям: главное для бизнеса 5 ноября
- 2 Адвокат, судившийся с Tesla, подала коллективный иск против Twitter из-за некорректных увольнений
- 3 Продажи помещений с готовым бизнесом, ключевые hard skills, отчетность Starbucks: главное для бизнеса 4 ноября
- 4 После покупки Маском Twitter начал терять рекламодателей и руководителей
- 5 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022