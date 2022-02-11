В работе Twitter произошел сбой. Количетсво жалоб на сайте Downdetector превышает 49 тысяч. В основном они касаются работы веб-сайта Twitter и мобильного приложения.

Согласно данным сайта Downdetector на 21:05 мск, количество жалоб уже превышает 49 тысяч. 51% из них касаются работы веб-сайта Twitter, 40% жалоб относятся к функционированию мобильного приложения.

Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, Канаде и Японии. Российские пользователи не могут зайти на сайт Twitter с десктопа. При попытке входа говорится, что произошла «ошибка», и предлагается «попробовать еще раз» зайти в Twitter. Но попытки заканчиваются неудачей.

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