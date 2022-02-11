В работе Twitter произошел сбой. Количетсво жалоб на сайте Downdetector превышает 49 тысяч. В основном они касаются работы веб-сайта Twitter и мобильного приложения.
Согласно данным сайта Downdetector на 21:05 мск, количество жалоб уже превышает 49 тысяч. 51% из них касаются работы веб-сайта Twitter, 40% жалоб относятся к функционированию мобильного приложения.
Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США, Канаде и Японии. Российские пользователи не могут зайти на сайт Twitter с десктопа. При попытке входа говорится, что произошла «ошибка», и предлагается «попробовать еще раз» зайти в Twitter. Но попытки заканчиваются неудачей.
Новость дополняется.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: XanderSt /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Twitter за четвертый квартал заработал на рекламе $1,41 млрд
- 2 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
- 3 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
- 4 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
- 5 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
ВОЗМОЖНОСТИ
11 февраля 2022
13 февраля 2022
13 февраля 2022