Twitter добавил ярлыки для аккаунтов чиновников и подконтрольных государству СМИ

Twitter вводит новые ярлыки для аккаунтов и твитов, связанных с правительственными чиновниками и государственными СМИ. Об этом компания сообщает в своем блоге.

Новые ярлыки будут добавлены к двум категориям учетных записей Twitter:

аккаунтам ключевых правительственных чиновников, в том числе министров иностранных дел, институциональных структур, послов, официальных представителей и дипломатических лидеров;

аккаунтам государственных СМИ, их главных редакторов и старших сотрудников.

«В настоящее время мы сосредоточены на высших должностных лицах и организациях, которые являются официальным голосом государства за рубежом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе отметки будут добавлены к аккаунтам из пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США. В будущем запланировано расширение списка стран.

В компании заявили, что новые ярлыки не будут применяться к личным аккаунтам глав государств, потому что «эти аккаунты пользуются широкой известностью, вниманием СМИ и общественности».

Также сообщается, что медиа-организации, которые сохраняют редакционную независимость, несмотря на госфинансирование не будут отмечены.

Но, если государство контролирует редакционный контент, процессы печати и распространения через свои финансовые ресурсы, прямое или косвенное политическое давление, то такое СМИ будет промаркировано. Также государственные медиа не будут продвигаться в рекомендациях.

Отметку учетной записи можно будет оспорить, связавшись со службой поддержки соцсети.

В июне аналогичный лейбл представил Facebook.

В 2019 году Twitter запретил государственную медийную и политическую рекламу.

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