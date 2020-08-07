Twitter добавил ярлыки для аккаунтов чиновников и подконтрольных государству СМИ
Twitter вводит новые ярлыки для аккаунтов и твитов, связанных с правительственными чиновниками и государственными СМИ. Об этом компания сообщает в своем блоге.
Новые ярлыки будут добавлены к двум категориям учетных записей Twitter:
- аккаунтам ключевых правительственных чиновников, в том числе министров иностранных дел, институциональных структур, послов, официальных представителей и дипломатических лидеров;
- аккаунтам государственных СМИ, их главных редакторов и старших сотрудников.
«В настоящее время мы сосредоточены на высших должностных лицах и организациях, которые являются официальным голосом государства за рубежом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе отметки будут добавлены к аккаунтам из пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США. В будущем запланировано расширение списка стран.
В компании заявили, что новые ярлыки не будут применяться к личным аккаунтам глав государств, потому что «эти аккаунты пользуются широкой известностью, вниманием СМИ и общественности».
Также сообщается, что медиа-организации, которые сохраняют редакционную независимость, несмотря на госфинансирование не будут отмечены.
Но, если государство контролирует редакционный контент, процессы печати и распространения через свои финансовые ресурсы, прямое или косвенное политическое давление, то такое СМИ будет промаркировано. Также государственные медиа не будут продвигаться в рекомендациях.
Отметку учетной записи можно будет оспорить, связавшись со службой поддержки соцсети.
В июне аналогичный лейбл представил Facebook.
В 2019 году Twitter запретил государственную медийную и политическую рекламу.
Фото: Unsplash
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