Twitter временно прекратил продажу значков верификации

Twitter временно отменил продажу подписки Twitter Blue из-за роста числа фейковых аккаунтов, которые от имени известных личностей делали провокационные публикации, сообщает The Washington Post.

После приобретения в конце октября социальной сети американский миллиардер Илон Маск разрешил пользователям покупать за $8 в месяц голубой значок, подтверждающий подлинность учетной записи. Изначально бизнесмен предлагал ввести тариф на подписку в $20 в месяц.

Однако уже в первом электронном письме сотрудникам Twitter Маск призвал сосредоточиться на выявлении и борьбе с фейковыми «верифицированными» аккаунтами, чьи посты вызвали ажиотаж в социальной сети.

В очередном послании работникам сообщалось о приостановке продажи синих значков для «решения проблемы выдачи себя за другого».

На текущей неделе тролли публиковали резонансные посты, после которых некоторым людям и даже компаниям приходилось делать опровержения.

Так, фейковый аккаунт экс-президента США Джорджа Буша-младшего написал, что «скучает по убийствам иракцев», а пользователь с фальшивой страницы бывшего главы Белого дома Дональда Трампа заявил о поддержке действующего американского лидера Джо Байдена на следующих президентских выборах.

После завершения сделки по покупке компании Илон Маск объявил о масштабных увольнениях и в первые же дни распустил совет директоров. Предприниматель решил занять пост исполнительного директора. Сооснователю компании Джеку Дорси удалось сохранить свою долю в 2,4%.

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