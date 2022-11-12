Twitter временно прекратил продажу значков верификации

Twitter временно отменил продажу подписки Twitter Blue из-за роста числа фейковых аккаунтов, которые от имени известных личностей делали провокационные публикации, сообщает The Washington Post.
После приобретения в конце октября социальной сети американский миллиардер Илон Маск разрешил пользователям покупать за $8 в месяц голубой значок, подтверждающий подлинность учетной записи. Изначально бизнесмен предлагал ввести тариф на подписку в $20 в месяц.
Однако уже в первом электронном письме сотрудникам Twitter Маск призвал сосредоточиться на выявлении и борьбе с фейковыми «верифицированными» аккаунтами, чьи посты вызвали ажиотаж в социальной сети.
В очередном послании работникам сообщалось о приостановке продажи синих значков для «решения проблемы выдачи себя за другого».
На текущей неделе тролли публиковали резонансные посты, после которых некоторым людям и даже компаниям приходилось делать опровержения.
Так, фейковый аккаунт экс-президента США Джорджа Буша-младшего написал, что «скучает по убийствам иракцев», а пользователь с фальшивой страницы бывшего главы Белого дома Дональда Трампа заявил о поддержке действующего американского лидера Джо Байдена на следующих президентских выборах.
После завершения сделки по покупке компании Илон Маск объявил о масштабных увольнениях и в первые же дни распустил совет директоров. Предприниматель решил занять пост исполнительного директора. Сооснователю компании Джеку Дорси удалось сохранить свою долю в 2,4%.
Фото на обложке: pnm-stock /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сокращение обмена наличной валюты, повышенный спрос на ИТ-специалистов в госсекторе: главное для бизнеса 12 ноября
- 2 Илон Маск рассказал о планах превратить Twitter в банк
- 3 Маск отменил возможность удаленной работы для сотрудников Twitter
- 4 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
- 5 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
ВОЗМОЖНОСТИ
13 ноября 2022
13 ноября 2022
13 ноября 2022