У Amazon — год за три: компания получила рекордную прибыль

Маркетплейс Amazon сообщил о рекордной прибыли в $26,9 млрд за последние 12 месяцев. Это — абсолютный рекорд: за предыдущие три полных года компания получила $24,7 млрд.
Лишь за первый квартал 2021 года чистая прибыль Amazon составила $8,1 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на финансовый отчёт компании. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Выручка Amazon составила $108,5 млрд против $75,4 млрд за Q1 2020, рост составил 44%.
Большую часть прибыли составили доходы от продаж облачного сервиса Amazon Web Service — они принесли компании почти $4,2 млрд за Q1 2021.
Ранее сообщалось, что глава Amazon Джефф Безос анонсировал открытие продаж билетов на свой космический корабль.
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Фото: Sundry Photography / Shutterstock.
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