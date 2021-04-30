Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

У Amazon — год за три: компания получила рекордную прибыль

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Маркетплейс Amazon сообщил о рекордной прибыли в $26,9 млрд за последние 12 месяцев. Это — абсолютный рекорд: за предыдущие три полных года компания получила $24,7 млрд.

У Amazon — год за три: компания получила рекордную прибыль

Лишь за первый квартал 2021 года чистая прибыль Amazon составила $8,1 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на финансовый отчёт компании. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка Amazon составила $108,5 млрд против $75,4 млрд за Q1 2020, рост составил 44%.

Большую часть прибыли составили доходы от продаж облачного сервиса Amazon Web Service — они принесли компании почти $4,2 млрд за Q1 2021.

Ранее сообщалось, что глава Amazon Джефф Безос анонсировал открытие продаж билетов на свой космический корабль.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Sundry Photography / Shutterstock.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Джефф Безос отправит в космос: предприниматель откроет продажи билетов на свой космический корабль
  2. 2 Водитель службы доставки Amazon рассказал, как сотрудники обходят систему
  3. 3 Как выжать пользу из кризиса и переманить клиента с облака Amazon
  4. 4 6 уроков Безоса: чему стоит поучиться у Amazon в условиях коронакризиса
  5. 5 Умные экраны с камерами, биометрия, контекстуальность и интерактивные драмы — как виртуальные ассистенты станут реальными
Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

30 апреля 2021

Венчурная студия для запуска новых технологических бизнесов от МТС

30 апреля 2021

Фонд Сколково и Отраслевой акселератор Госкорпорации Росатом запускают третий отбор в совместный бизнес-акселератор

10 мая 2021

Демо-день Четвертый энергетический переход

Все ВОЗМОЖНОСТИ