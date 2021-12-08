У обанкротившегося сервиса «Самокат шеринг» нашли долги на 111 млн рублей и товарный знак

У стартапа, работавшего на кикшеринговом рынке с 2015 по 2020 год, 3 декабря выявлены дебиторская задолженность и нематриальные активы на 5,1 млн рублей, свидетельствуют данные в «Едином федеральном реестре сведений о банротстве».

Установлено, что дебиторская задолженность перед компанией на 4 млн рублей есть у предпринимателя Дмитрия Корюкова. В списке нематериальных активов — товарный знак, пять компьютерных программ стоимостью 1,127 млн рублей, патент на промышленный образец за 53 тыс. рублей, а также патенты на полезную модель и изобретение, стоимость которых не определена.

Сумма требований к компании составляет 111,3 млн рублей. Среди кредиторов — ИП «Меренков О.Ю» (11,94 млн рублей), Людмила Супрун (80 млн рублей) и изобретатель Владимир Шперлинг (18,5 млн рублей), следует из материалов реестра.

ООО «Самокат Шеринг» признано банкротом по решению Арбитражного суда Москвы от 31 августа 2021 года. Заявление было подано в апреле 2020 года. Основатель проекта — калининградский предприниматель Василий Быков — пояснял на своей странице в Facebook, что банкротство — это вынужденная мера и после периода турбулентности и финансового оздоровления компания снова запустится.

Бывшая сотрудница компании Ирина Иноземцева заподозрила общество в преднамеренном банкротстве и «попытке мимикрировать под жертву коронавируса», сообщал RB.RU.

«Самокат шеринг» с 2015 года предлагал франшизу на развитие пунктов проката самокатов и изготавливал терминалы. К весне 2019 компания продала 400 станций, до конца 2020 года рассчитывала реализовать еще 1500.

Компания Василия Быкова участвовала в российском акселераторе Generation S и американском Urban X. «Самокат шеринг» получил от Urban X $110 тысяч за 7% компании. Затем стартап привлек €1 млн от серийного предпринимателя Антона Супруна. Как следует из картотеки судов, Антон Супрун связан с Людмилой Супрун, судебные разбирательства идут по векселям.

В 2017 году «Самокат шеринг» стал резидентом технопарка «Сколково». Через год — получил контракт с муниципалитетом Хельсинки на организацию проката 500 самокатов. Сумма контракта — €500 тысяч.

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