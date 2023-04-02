Авиакомпании из ОАЭ возобновили продажу билетов по российским картам

Авиаперевозчики Air Arabia и Flydubai возобновили прием российских карт Visa и Mastercard. Компании проводят операции через Систему быстрых платежей (СБП). Оплату картами российских банков также вновь принимает Emirates.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комментарии пресс-служб и служб поддержки авиакомпаний.

Карты платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные в России, перестали работать за рубежом в марте 2022 года после ухода компаний из страны. Однако теперь Air Arabia и Flydubai предлагают оплатить билеты по ссылке через СБП.

Для этого клиенту необходимо забронировать билеты на сайте, обратиться в службу поддержки и получить ссылку по электронной почте.

Air Arabia проводит платежи через своего российского представителя, а комиссия за операцию составляет 6% от итоговой суммы. В компании Flydubai транзакции проходят через уполномоченного агента с комиссией в 2 тысячи рублей.

Пресс-служба Flydubai отмечает, что при оплате картой «Мир» могут происходить сбои. С российскими картами Visa и Mastercard проблем при проведении операций через СБП не наблюдается.

По схожей схеме можно приобрести билеты в Emirates. Как рассказали «Известиям» в call-центре, покупателю нужно запросить реквизиты по электронной почте московского офиса компании и забронировать билет через службу поддержки. Затем — отсканировать полученный QR-код в банковском приложении, указав при оплате итоговую сумму и номер брони.

При бронировании через контакт-центр авиаперевозчик берет комиссию 1,5 тысячи рублей с человека. В Emirates уточняют, что на подтверждение покупки может уйти несколько дней.