Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Авиакомпании из ОАЭ возобновили продажу билетов по российским картам

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Авиаперевозчики Air Arabia и Flydubai возобновили прием российских карт Visa и Mastercard. Компании проводят операции через Систему быстрых платежей (СБП). Оплату картами российских банков также вновь принимает Emirates.

Авиакомпании из ОАЭ возобновили продажу билетов по российским картам

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комментарии пресс-служб и служб поддержки авиакомпаний.

Карты платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные в России, перестали работать за рубежом в марте 2022 года после ухода компаний из страны. Однако теперь Air Arabia и Flydubai предлагают оплатить билеты по ссылке через СБП.

Для этого клиенту необходимо забронировать билеты на сайте, обратиться в службу поддержки и получить ссылку по электронной почте.

Air Arabia проводит платежи через своего российского представителя, а комиссия за операцию составляет 6% от итоговой суммы. В компании Flydubai транзакции проходят через уполномоченного агента с комиссией в 2 тысячи рублей.

Пресс-служба Flydubai отмечает, что при оплате картой «Мир» могут происходить сбои. С российскими картами Visa и Mastercard проблем при проведении операций через СБП не наблюдается.

По схожей схеме можно приобрести билеты в Emirates. Как рассказали «Известиям» в call-центре, покупателю нужно запросить реквизиты по электронной почте московского офиса компании и забронировать билет через службу поддержки. Затем — отсканировать полученный QR-код в банковском приложении, указав при оплате итоговую сумму и номер брони.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

При бронировании через контакт-центр авиаперевозчик берет комиссию 1,5 тысячи рублей с человека. В Emirates уточняют, что на подтверждение покупки может уйти несколько дней.  

Фото: Rebius / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Перекресток Востока и Запада: почему бизнес хорошо чувствует себя в ОАЭ
  2. 2 Организация мероприятия в Дубае для мультикультурной команды: что учесть?
  3. 3 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
  4. 4 Дело тонкое: как женщины-фаундеры ведут бизнес в религиозных странах
  5. 5 Как открыть банковский счет в ОАЭ: для себя и компании
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 апреля 2023

Startup Tour 2023 Байкальск

05 апреля 2023

RLT.Hack

05 апреля 2023

Optimize & Organize Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ