Uber начал переговоры о покупке конкурирующего предприятия BMW-Daimler
Uber рассматривает возможное приобретение компании FreeNow. Это подразделение совместного предприятия, созданного BMW и Daimler. Оно включает услуги парковки, каршеринга и зарядки электромобилей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что сейчас переговоры находятся на ранней стадии, но они могут увеличить долю рынка Uber в Европе и Латинской Америке. Тем не менее, обсуждения не обязательно приведут к сделке.
По данным Bloomberg, Uber проявил интерес к FreeNow после того, как СП не смогло привлечь интерес и новых инвесторов во время спада в отрасли, связанного с пандемией.
В начале прошлого года BMW и Daimler инвестировали $1,13 млрд в новое СП, которое объединило каршеринг-подразделения Daimler Car2Go и BMW DriveNow, ParkNow и ChargeNow. У предприятий равная доля в бизнесе.
В декабре компании закрыли каршеринг в Северной Америке, Брюсселе, Лондоне и Флоренции, сославшись на высокие затраты и низкое число пользователей.
Фото: Juergen_Wallstabe / Shutterstock
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