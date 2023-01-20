Uber объявил о планах создать электромобиль для такси и доставки

Cервис пассажирских перевозок Uber сообщил о работе над недорогим элекромобилем для такси и доставки. Партнер-автопроизводитель не раскрывается.
Максимальная скорость машин Uber будет ниже, чем у обычных автомобилей. Места для пассажиров будут напротив друг друга. Эти изменения помогут снизить конечную стоимость машин, пишет The Wall Street Journal.
Для доставки компания рассматривает двух- и трехколесный транспорт с багажником, на котором будет легче добираться в пробках.
- Весной 2021 года британский электромобильный стартап Arrival и Uber заявили о совместной разработке электротакси. Производство планировали запустить в конце 2023 года.
- Спустя год Arrival объявил о продаже 10% компании на фоне угрозы банкротства. Основатель стартапа Денис Свердлов ушел с поста гендиректора. А компания получила предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи.
Фото на обложке: Uber
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