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Uber объявил о планах создать электромобиль для такси и доставки

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Cервис пассажирских перевозок Uber сообщил о работе над недорогим элекромобилем для такси и доставки. Партнер-автопроизводитель не раскрывается.

Uber объявил о планах создать электромобиль для такси и доставки

Максимальная скорость машин Uber будет ниже, чем у обычных автомобилей. Места для пассажиров будут напротив друг друга. Эти изменения помогут снизить конечную стоимость машин, пишет The Wall Street Journal.

Для доставки компания рассматривает двух- и трехколесный транспорт с багажником, на котором будет легче добираться в пробках.

  • Весной 2021 года британский электромобильный стартап Arrival и Uber заявили о совместной разработке электротакси. Производство планировали запустить в конце 2023 года. 
  • Спустя год  Arrival объявил о продаже 10% компании на фоне угрозы банкротства. Основатель стартапа Денис Свердлов ушел с поста гендиректора. А компания получила предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи.

Фото на обложке: Uber

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