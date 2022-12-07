Uber оштрафовали на $21 млн в Австралии за обман клиентов

Федеральный суд Австралии оштрафовал сервис пассажирских перевозок Uber на $21 млн за обман клиентов по поводу стоимости поездок. Компания с 2017-2021 год также взимала небольшую плату за отмену вызова. Клиенты при этом отменяли поездку в течение пятиминутного периода бесплатной отмены.

Подобные сообщения получили примерно 2 млн пользователей сервиса, передает телеканал ABC со сслыкой на данные Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей.

В компании признали, что клиенты при выборе варианта поездки Uber Taxi, который доступен только в Сиднее, получали «неточную или слишком высокую» цену за поездки. При этом пассажир из-за неточностей мог заплатить более низкую цену, чем полагается.

В марте Uber Technologies решила ускорить продажу 29-процентной доли в совместном с «Яндексом» предприятии MLU B.V. из-за актуальной политической ситуации.

В совместном ведении «Яндекса» и Uber находились сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Российский IT-гигант имеет возможность выкупить оставшуюся долю за $1,8-2 млрд в рамках «колл-опциона».

Фото на обложке: Marlon Trottmann / Shutterstock